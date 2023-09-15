Икрина (Новопашена) (Новопашена) Марфа Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашена) (Новопашена) Марфа Фомина

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1830

Отец: Новопашенной Фома Михайлов

Мать: Новопашенная Марфа Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.05.1849

Муж: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
26.10.1849

Сын: Икрин Терентий Епифанов

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1851

Дочь: Мариамия Епифанова

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1852

Дочь: Лидия Епифанова

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Федосья Епифановна

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Икрин Павел Епифанович

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Епифановна

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Икрин Семен Епифанов

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Икрин Ефим Епифанович

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Икрин Василий Епифанович

Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов

Смерть
Неизвестно
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