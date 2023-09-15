Икрина (Новопашена) (Новопашена) Марфа Фомина
Место рождения
Дата рождения01.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1830
Бракосочетание
06.05.1849
Муж: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
26.10.1849
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
18.02.1851
Дочь: Мариамия Епифанова
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
17.03.1852
Дочь: Лидия Епифанова
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Федосья Епифановна
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Епифановна
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Икрин Семен Епифанов
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Икрин Епифан Павлов
Смерть
Неизвестно