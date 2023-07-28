Новопашенной Фома Михайлов
Место рождения
Дата рождения06.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1804
Отец: Новопашенной Михайло Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1827
Рождение ребёнка
11.02.1828
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1829
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева
Рождение ребёнка
01.09.1830
Дочь: Икрина (новопашена) Марфа Фомина
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева
Бракосочетание
12.05.1832
Рождение ребёнка
28.05.1833
Дочь: Федосья Фомина
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Емельянова
Смерть
Неизвестно