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Новопашенной Фома Михайлов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1804

Отец: Новопашенной Михайло Иванов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.05.1827

Жена: Новопашенная Марфа Васильева

Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Новопашенной Исаак Фомин

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Новопашенной Козма Фомин

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1830

Дочь: Икрина (новопашена) Марфа Фомина

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.05.1832

Жена: Новопашенная Марья Емельянова

Рождение ребёнка
28.05.1833

Дочь: Федосья Фомина

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Емельянова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно