Маслова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Татьяна Александровна

Маслова Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Муж: Маслов Павел Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.

Дочь: Маслова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1908 ст.

Сын: Маслов Николай Павлович

Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1909 ст.

Сын: Маслов Александр Павлович

Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.

Дочь: Маслова Мария Павловна

Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1917 ст.

Дочь: Маслова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close