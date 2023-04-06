Маслова Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.
Дочь: Маслова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1909 ст.
Сын: Маслов Александр Павлович
Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.
Дочь: Маслова Мария Павловна
Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1917 ст.
Дочь: Маслова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Маслов Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно