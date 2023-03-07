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Маслов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Климентов Дмитрий

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Маслова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Маслов Александр Павлович

Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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