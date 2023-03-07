Маслов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Климентов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Маслова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Маслов Александр Павлович
Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно