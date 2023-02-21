Копейкина Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина Дарья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Васса Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Копейкин Степан Максимов

Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Максим Никифоров

Смерть
Неизвестно
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