Копейкина Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Васса Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Копейкин Максим Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно