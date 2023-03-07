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Копейкин Максим Никифоров

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Копейкин Никифор Филиппов

Мать: Анна Ларионова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Васса Максимова

Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Копейкин Степан Максимов

Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Дарья Павлова

Смерть
Неизвестно
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