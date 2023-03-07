Копейкин Максим Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Копейкин Никифор Филиппов
Мать: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Васса Максимова
Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Копейкина Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копейкина Дарья Павлова
Смерть
Неизвестно