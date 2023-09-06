Кудринская (Барболина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Кудринская Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Кудринская Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Кудринская Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович
Рождение ребёнка
02.04.1976
Сын: Кудринский Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно