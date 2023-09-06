Кудринская (Барболина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринская (Барболина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Кудринская Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Кудринская Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Кудринская Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Кудринский Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Кудринский Анатолий Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудринский Анатолий Никонорович

Смерть
Неизвестно
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