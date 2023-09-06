Кудринский Леонид Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудринский Леонид Анатольевич

Кудринский Леонид Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976

Отец: Кудринский Анатолий Никонорович

Мать: Кудринская Анна Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close