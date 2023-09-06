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Кудринская Вера Анатольевна
Кудринская Вера Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Кудринский Анатолий Никонорович
1939 г.р.
Мать
Кудринская (Барболина) Анна Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Кудринский Анатолий Никонорович
Мать:
Кудринская Анна Григорьевна
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