Салтыков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1923

Дочь: Хоромская (Салтыкова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Салтыкова (Кузнецова) Александра Осиповна

Березники, Борисоглебский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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