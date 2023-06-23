Салтыкова (Кузнецова) Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1923
Дочь: Хоромская (Салтыкова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
Березники, Борисоглебский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно