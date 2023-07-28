Милька Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Милька Митродора Евдокимовна
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Милька Домникия Евдокимовна
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Милька Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Милька Лаврентий Евдокимович
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.
Сын: Милька Иоаким Евдокимович
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.
Сын: Милька Трифон Евдокимович
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
19.03.1863 ст.
Дочь: Милька Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
26.12.1865 ст.
Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович
Смерть
Неизвестно