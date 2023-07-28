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Милька Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милька Евдоким Мартинович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Милька Митродора Евдокимовна

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Милька Домникия Евдокимовна

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Милька Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Милька Лаврентий Евдокимович

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.

Сын: Милька Иоаким Евдокимович

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.

Сын: Милька Трифон Евдокимович

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1863 ст.

Дочь: Милька Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1865 ст.

Сын: Милька Ефим Евдокимович

Отец ребёнка: Милька Евдоким Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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