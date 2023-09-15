Милька Ефим Евдокимович
Место рождения
Дата рождения26.12.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
26.12.1865 ст.
Отец: Милька Евдоким Мартинович
Мать: Милька Ирина Николаевна
Крещение
28.12.1865 ст.
Казак Георгий Ефремов сын Надточей
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Жена: Милька Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.
Дочь: Милька Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Милька Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно