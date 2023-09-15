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Милька Ефим Евдокимович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

26.12.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1865 ст.

Отец: Милька Евдоким Мартинович

Мать: Милька Ирина Николаевна

Покошичи, Чернігівська область
Крещение
28.12.1865 ст.
Покошичи, Чернігівська область
Казак Георгий Ефремов сын Надточей
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Жена: Милька Марфа Дмитриевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Дочь: Милька Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Милька Марфа Дмитриевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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