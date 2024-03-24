Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1999
Сын: Березуцкий Михаил Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2003
Дочь: Березуцкая Екатерина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности