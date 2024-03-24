Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезуцкая (Глущенко) Наталья Александровна

Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1975

Отец: Глущенко Александр Васильевич

Мать: Глущенко (Сидоренко) Любовь Михайловна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1999

Сын: Березуцкий Михаил Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2003

Дочь: Березуцкая Екатерина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.