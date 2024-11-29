Березуцкий Александр Владимирович 30.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Березуцкий Александр Владимирович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

30.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977

Отец: Березуцкий Владимир Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
04.09.1998

Жена: Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.12.1999

Сын: Березуцкий Михаил Александрович

Мать ребёнка: Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
24.09.2003

Дочь: Березуцкая Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна

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