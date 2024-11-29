Березуцкий Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977
Отец: Березуцкий Владимир Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.09.1998
Рождение ребёнка
17.12.1999
Сын: Березуцкий Михаил Александрович
Мать ребёнка: Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.09.2003
Дочь: Березуцкая Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Березуцкая (Глущенко) Наталья Александровна