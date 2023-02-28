Марьяндышева (Потяркина) Ольга Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Награда
29.08.1934
премия 200 руб. как учителю начальной Водогорской школы. газета Правда Севера от 01.09.1934г
Место жительства
1934
учитель начальных классов
Место жительства
1935
похозяйственные книги1935г ГААО
Место жительства
1970
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
по сведениям внучки Лидии Неумоиной
Смерть
Неизвестно