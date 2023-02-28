Марьяндышева (Потяркина) Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьяндышева (Потяркина) Ольга Кузьминична

Марьяндышева (Потяркина) Ольга Кузьминична

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Потяркин Кузьма Иванович

Мать: Потяркина Афанасия Елисеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Награда
29.08.1934
Водогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
премия 200 руб. как учителю начальной Водогорской школы. газета Правда Севера от 01.09.1934г
Место жительства
1934
Водогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
учитель начальных классов
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственные книги1935г ГААО
Место жительства
1970
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
по сведениям внучки Лидии Неумоиной
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close