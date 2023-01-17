Потяркина Афанасия Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Потяркина Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марьяндышева Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Потяркина Тамара Кузьминична
Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно