Потяркина Афанасия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина Афанасия Елисеевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Потяркина Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марьяндышева Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Потяркина Тамара Кузьминична

Отец ребёнка: Потяркин Кузьма Иванович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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