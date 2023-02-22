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Посконина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1858

Сын: Посконин Степан Петров

Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
18.12.1859

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Посконин Иван Петрович

Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1866

Сын: Посконин Василий Петрович

Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
03.12.1867

Сын: Посконин Павел Петрович

Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посконин Пётр Фёдоров

Смерть
26.03.1898
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Водянка
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