Посконина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти26.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1858
Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
18.12.1859
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
24.03.1863
Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1866
Сын: Посконин Василий Петрович
Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
03.12.1867
Отец ребёнка: Посконин Пётр Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1898
Причина смерти: Водянка