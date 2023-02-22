Посконин Пётр Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосконин Пётр Фёдоров

Посконин Пётр Фёдоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Посконин Фёдор Иванов

Мать: Посконина Акилина Иванова

Рождение ребёнка
?.07.1858

Сын: Посконин Степан Петров

Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.12.1859

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Посконин Иван Петрович

Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1866

Сын: Посконин Василий Петрович

Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1867

Сын: Посконин Павел Петрович

Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посконина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close