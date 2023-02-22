Посконин Пётр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Посконин Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
?.07.1858
Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.12.1859
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1863
Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1866
Сын: Посконин Василий Петрович
Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1867
Мать ребёнка: Посконина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно