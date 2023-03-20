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Холмогоров Павел Афанасьевич

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Место рождения

с. Горушки Дмитровского уезда

Дата рождения

26.05.1824

Дата смерти

29.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1824

Отец: Холмогоров Афанасий Иванович

Мать: Холмогорова Анна Варфоломеевна

с. Горушки Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1848

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Поливаново, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1849

Сын: Холмогоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Поливаново, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1851

Сын: Холмогоров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Поливаново, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Синьковская Ольга Павловна

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Поливаново, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1856

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Рождение ребёнка
14.07.1863

Сын: Холмогоров Николай Павлович

Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

Смерть
29.06.1890
Похороны
Неизвестно
Алексеевский монастырь
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