Холмогоров Павел Афанасьевич
Место рожденияс. Горушки Дмитровского уезда
Дата рождения26.05.1824
Дата смерти29.06.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1824
с. Горушки Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1848
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Рождение ребёнка
29.08.1849
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Рождение ребёнка
19.09.1851
Сын: Холмогоров Михаил Павлович
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Синьковская Ольга Павловна
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Рождение ребёнка
17.06.1856
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Рождение ребёнка
14.07.1863
Сын: Холмогоров Николай Павлович
Мать ребёнка: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична
Смерть
29.06.1890
Похороны
Неизвестно
Алексеевский монастырь