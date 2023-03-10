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Холмогоров Михаил Павлович

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Место рождения

с. Поливаново Подольского у.

Дата рождения

19.09.1851

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1851

Отец: Холмогоров Павел Афанасьевич

Мать: Холмогорова (поливанова) Анна Саввична

с. Поливаново Подольского у.
Бракосочетание
15.01.1878

Жена: Холмогорова Екатерина Ивановна

Супруг(-а): Михаил Павлович Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Никанорова Александра Михаиловна

Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Заозерская Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1883

Сын: Холмогоров Владимир Михаилович

Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1886

Дочь: Лепехина Зинаида Михаиловна

Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна

Смерть
1913
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