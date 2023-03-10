Холмогоров Михаил Павлович
Место рожденияс. Поливаново Подольского у.
Дата рождения19.09.1851
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1851
с. Поливаново Подольского у.
Бракосочетание
15.01.1878
Супруг(-а): Михаил Павлович Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Никанорова Александра Михаиловна
Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Заозерская Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1883
Сын: Холмогоров Владимир Михаилович
Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1886
Дочь: Лепехина Зинаида Михаиловна
Мать ребёнка: Холмогорова Екатерина Ивановна
Смерть
1913