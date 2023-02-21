Бахирев Петр Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1868
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1868
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Бахирев Александр Петрович
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
14.12.1890
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
07.03.1893
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1904
Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1930