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Бахирев Петр Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1868

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1868

Отец: Бахирев Гордей Львович

Мать: Бахирева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Бахирев Александр Петрович

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.12.1890

Сын: Бахирев Степан Петрович

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.03.1893

Сын: Бахирев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Бахирев Василий Петрович

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Бахирев Матвей Петрович

Мать ребёнка: Бахирева Александра Яковлевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Александра Яковлевна

Смерть
Около 1930
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