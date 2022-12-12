Бахирева Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Бахирев Александр Петрович
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
14.12.1890
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
07.03.1893
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
27.01.1895
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
06.08.1904
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно