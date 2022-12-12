Бахирева Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахирева Александра Яковлевна

Бахирева Александра Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Бахирев Александр Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.12.1890

Сын: Бахирев Степан Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.03.1893

Сын: Бахирев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Бахирев Василий Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Бахирев Матвей Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Петр Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close