Бахирева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти12.12.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1868
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бекасова Дарья Гордеевна
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Рождение ребёнка
22.05.1867
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Рождение ребёнка
28.01.1870
Дочь: Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Рождение ребёнка
03.12.1872
Сын: Бахирев Николай Гордеевич
Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1903