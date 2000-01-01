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Бахирева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

12.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бахирев Петр Гордеевич

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1868

Сын: Бахирев Петр Гордеевич

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бекасова Дарья Гордеевна

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Рождение ребёнка
22.05.1867

Сын: Бахирев Исаак Гордеевич

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Рождение ребёнка
28.01.1870

Дочь: Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Рождение ребёнка
03.12.1872

Сын: Бахирев Николай Гордеевич

Отец ребёнка: Бахирев Гордей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Гордей Львович

Смерть
12.12.1903
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