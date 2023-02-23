Масикова Василиса Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масикова Василиса Антипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Масиков Яков Антонов

Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Антонова

Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
2 семья
Рождение ребёнка
04.07.1868

Сын: Масиков Андрей Антонов

Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1870

Сын: Масиков Павел Антонов

Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Антон Степанов

Смерть
Неизвестно
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