Масикова Василиса Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Масиков Яков Антонов
Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Антонова
Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов
Место жительства
1858
2 семья
Рождение ребёнка
04.07.1868
Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов
Рождение ребёнка
09.12.1870
Отец ребёнка: Масиков Антон Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно