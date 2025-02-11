(Масикова) Авдотья Антонова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Масикова) Авдотья Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Масиков Антон Степанов1833 г.р.
Мать
Масикова Василиса Антипова1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Масиков Антон Степанов

Мать: Масикова Василиса Антипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.