(Масикова) Авдотья Антонова
женский, родилась 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМасиков Антон Степанов1833 г.р.
МатьМасикова Василиса Антипова1831 г.р.
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Место
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Рождение
1856
Отец: Масиков Антон Степанов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно