Масиков Яков Антонов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Масиков Яков Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Масиков Антон Степанов1833 г.р.
Мать
Масикова Василиса Антипова1831 г.р.
Супруги
Масикова (Масикова) Татьяна Егорова1855 г.р.
Дети
Масиков Георгий Яковлев22.10.1874 г.р.
Масиков Максим Яковлев05.08.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Масиков Антон Степанов

Мать: Масикова Василиса Антипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

2 семья

Бракосочетание
14.02.1872

Жена: Масикова (Масикова) Татьяна Егорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1874

Сын: Масиков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Масикова (Головина) Вера Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1878

Сын: Масиков Максим Яковлев

Мать ребёнка: Масикова (Головина) Вера Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.