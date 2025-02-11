Масиков Яков Антонов
мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМасиков Антон Степанов1833 г.р.
МатьМасикова Василиса Антипова1831 г.р.
Супруги
Масикова (Масикова) Татьяна Егорова1855 г.р.
Дети
Масиков Георгий Яковлев22.10.1874 г.р.
Масиков Максим Яковлев05.08.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Масиков Антон Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
1858
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
22.10.1874
Мать ребёнка: Масикова (Головина) Вера Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1878
Мать ребёнка: Масикова (Головина) Вера Васильева
Смерть
Неизвестно