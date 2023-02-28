Козма Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Василий Дмитриевич
Мать: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Филипп Козмич
Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Прокопий Козмич
Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Олимпиада Козминична
Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Николай Козмич
Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Федор Козмич
Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иоакимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно