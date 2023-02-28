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Козма Васильевич

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: Ульяна Даниловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Филипп Козмич

Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Прокопий Козмич

Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Олимпиада Козминична

Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Николай Козмич

Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Федор Козмич

Мать ребёнка: Екатерина Иоакимовна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иоакимовна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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