Екатерина Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Филипп Козмич
Отец ребёнка: Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Прокопий Козмич
Отец ребёнка: Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Олимпиада Козминична
Отец ребёнка: Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Николай Козмич
Отец ребёнка: Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Федор Козмич
Отец ребёнка: Козма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно