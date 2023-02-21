Екатерина Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иоакимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Филипп Козмич

Отец ребёнка: Козма Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Прокопий Козмич

Отец ребёнка: Козма Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Олимпиада Козминична

Отец ребёнка: Козма Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Николай Козмич

Отец ребёнка: Козма Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Федор Козмич

Отец ребёнка: Козма Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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