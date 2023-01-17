Ульяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1802 и 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Козма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1802 и 1807
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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