Ульяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1802 и 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Козма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1802 и 1807