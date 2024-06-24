Захарова Параскева Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Параскева Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Дочь: (Захарова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1902 ст.

Сын: Захаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Захаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d447s_494 | Крёсные: Фёдор Данилович Савинков и девица Августа Ивановна Захарова.
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.

Дочь: (Захарова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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