Захарова Параскева Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Дочь: (Захарова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1902 ст.
Сын: Захаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.01.1905
Сын: Захаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
u226o4d447s_494 | Крёсные: Фёдор Данилович Савинков и девица Августа Ивановна Захарова.
Рождение ребёнка
09.01.1907 ст.
Дочь: (Захарова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
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Смерть
Неизвестно