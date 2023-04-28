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Савинков Даниил Николаевич

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Савинков Николай Андреевич

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Савинков Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Савенкова Анастасия Филатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Анастасия Филатовна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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