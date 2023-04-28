Савинков Даниил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Савинков Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.
Сын: Савинков Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Савенкова Анастасия Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно