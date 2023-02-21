Карташова Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1835