Карташова Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Домника Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1828

Сын: Карташов Федор Егорович

Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1837

Сын: Карташов Иван Егорович

Отец ребёнка: Карташов Егор Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Егор Филиппович

Смерть
До 1835
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