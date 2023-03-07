Карташов Егор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
1841 - 154 семья 1845 - 154 семья 1858 - 3 семья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858