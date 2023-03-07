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Карташов Егор Филиппович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Карташов Филипп Алексеевич

Мать: Карташова Екатерина Фирсовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
1841 - 154 семья 1845 - 154 семья 1858 - 3 семья
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1828

Сын: Карташов Федор Егорович

Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1837

Сын: Карташов Иван Егорович

Мать ребёнка: Карташова Домника Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Домника Ивановна

Смерть
После 1858
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