Казымов (Болгары) Агриппина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Агриппина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1876

Сын: Казымов (болгары) Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
23.12.1877

Дочь: Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Болгары
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