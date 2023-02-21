Казымов (Болгары) Агриппина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1876
Сын: Казымов (болгары) Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
23.12.1877
Дочь: Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Болгары