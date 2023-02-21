Казымов (Болгары) Стефан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Стефан Филиппович

Место рождения

Болгары

Дата рождения

06.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1876

Отец: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Мать: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна

Болгары
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