Протопопова (Пояркова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Протопопов Иван м.
Рождение ребёнка
1753
Сын: Протопопов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван м.
Бракосочетание
19.01.1756
Муж: Протопопов Иван м.
Рождение ребёнка
12.09.1757
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван м.
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван м.
Рождение ребёнка
1759
Сын: Протопопов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван м.
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно