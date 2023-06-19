Протопопова (Пояркова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопова (Пояркова) Анна Иванова

Протопопова (Пояркова) Анна Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Протопопов Петр Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван м.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Протопопов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван м.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1756

Муж: Протопопов Иван м.

Рождение ребёнка
12.09.1757

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван м.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван м.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Протопопов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван м.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно