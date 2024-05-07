Лукерья Васильева 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукерья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Мартинов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Егор Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симеон Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Макаров Василий Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1824

Дочь: Мосолова Акилина Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1826

Дочь: Ксения Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
После 1858

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