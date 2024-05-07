Лукерья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Егор Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Симеон Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Макаров Василий Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
12.06.1824
Дочь: Мосолова Акилина Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Рождение ребёнка
14.01.1826
Дочь: Ксения Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Мартинов
Смерть
После 1858