Феоктист Мартинов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Мартин Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Егор Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Симеон Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Макаров Василий Феоктистов
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1824
Дочь: Мосолова Акилина Феоктистова
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
14.01.1826
Дочь: Ксения Феоктистова
Мать ребёнка: Лукерья Васильева
Смерть
1851