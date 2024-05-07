Феоктист Мартинов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феоктист Мартинов

Место рождения

Белые Колодези, Озеры, Московская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мартин Яковлев

Мать: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Егор Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симеон Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Макаров Василий Феоктистов

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1824

Дочь: Мосолова Акилина Феоктистова

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1826

Дочь: Ксения Феоктистова

Мать ребёнка: Лукерья Васильева

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
1851
Белые Колодези, Озеры, Московская область

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