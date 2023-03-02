Салтыков Афанасий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Салтыков Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1906
Рождение ребёнка
Около ?.01.1908
Сын: Салтыков Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1910
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1911
Сын: Салтыков Иоаким Афанасьевич
Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Рождение ребёнка
06.01.1914
Сын: Салтыков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1916
Сын: Салтыков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Смерть
Неизвестно