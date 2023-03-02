Салтыков Афанасий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Афанасий Матвеевич

Салтыков Афанасий Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Салтыков Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1906

Жена: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1908

Сын: Салтыков Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Рождение ребёнка
08.07.1910

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Салтыков Иоаким Афанасьевич

Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1914

Сын: Салтыков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1916

Сын: Салтыков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close