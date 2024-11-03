Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.01.1908 ст.
Сын: Салтыков Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Дочь: (Салтыкова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Сын: Салтыков Иоаким Афанасьевич
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.12.1913 ст.
Сын: Салтыков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.
Сын: Салтыков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
26.12.1920
Дочь: (Салтыкова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич
Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно