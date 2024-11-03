Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна Около 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыкова Феодосия (Федосья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Муж: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1908 ст.

Сын: Салтыков Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Дочь: (Салтыкова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Сын: Салтыков Иоаким Афанасьевич

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
24.12.1913 ст.

Сын: Салтыков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.

Сын: Салтыков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: (Салтыкова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Салтыков Афанасий Матвеевич

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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