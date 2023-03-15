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Шумилин Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шумилин Федор

Мать: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шумилина Мария

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Шумилина Мария

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Свиридова Мария

Мать ребёнка: Шумилина Мария

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Белканова Евдокия

Мать ребёнка: Шумилина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Мария

Смерть
Неизвестно
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