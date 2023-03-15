Шумилин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шумилин Федор
Мать: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шумилина Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Шумилина Мария
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Свиридова Мария
Мать ребёнка: Шумилина Мария
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Белканова Евдокия
Мать ребёнка: Шумилина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилина Мария
Смерть
Неизвестно