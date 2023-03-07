Шумилина Анна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Н
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шумилин Ефим
Отец ребёнка: Шумилин Федор
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шумилин Семен
Отец ребёнка: Шумилин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилин Федор
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
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