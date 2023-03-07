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Шумилина Анна

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Н

Мать: не указана

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шумилин Ефим

Отец ребёнка: Шумилин Федор

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шумилин Семен

Отец ребёнка: Шумилин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Федор

Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
от входа прямо и направо 53.549191, 43.782768
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