Свиридова (Шумилина) Мария
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шумилин Семен
Мать: Шумилина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свиридов Сергей
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Сергей
Смерть
Неизвестно