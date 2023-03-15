Свиридова (Шумилина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Шумилина) Мария

Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шумилин Семен

Мать: Шумилина Мария

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Сергей

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Сергей

Смерть
Неизвестно

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