Воронина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина Аксинья

Воронина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Воронин Мирон Петрович

Отец ребёнка: Воронин Петр Дмитриевич

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Воронин Яков Петрович

Отец ребёнка: Воронин Петр Дмитриевич

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Воронин Тихон Петрович

Отец ребёнка: Воронин Петр Дмитриевич

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Воронин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Воронин Петр Дмитриевич

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.