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Воронин Мирон Петрович

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Воронин Петр Дмитриевич

Мать: Воронина Аксинья

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Аксинья Аникеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Воронин Федор Миронович

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Воронина Агафья Мироновна

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Воронин Макар Миронович

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Воронин Игнат Миронович

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Воронин Тихон Миронович

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1841

Сын: Воронин Дмитрий Миронович

Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

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