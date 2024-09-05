Воронин Мирон Петрович
Место рождения
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Воронин Петр Дмитриевич
Мать: Воронина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Воронина Агафья Мироновна
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна
Рождение ребёнка
12.06.1837
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна
Рождение ребёнка
14.10.1841
Сын: Воронин Дмитрий Миронович
Мать ребёнка: Воронина Аксинья Аникеевна