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Воронина Аксинья Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Мирон Петрович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Воронин Федор Миронович

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Воронина Агафья Мироновна

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Воронин Макар Миронович

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Воронин Игнат Миронович

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Воронин Тихон Миронович

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1841

Сын: Воронин Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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