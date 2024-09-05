Воронина Аксинья Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Воронина Агафья Мироновна
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1837
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1841
Сын: Воронин Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Воронин Мирон Петрович
Смерть
Неизвестно