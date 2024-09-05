Воронин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Воронин Петр Дмитриевич
Мать: Воронина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1843
Сын: Воронин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Воронина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Воронина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Воронина Арина Васильевна
Смерть
Неизвестно