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Воронин Алексей Петрович

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Воронин Петр Дмитриевич

Мать: Воронина Аксинья

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Арина Васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1843

Сын: Воронин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Воронина Арина Васильевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Воронина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Воронина Арина Васильевна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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