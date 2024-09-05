Воронин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Воронин Петр Дмитриевич
Мать: Воронина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Воронина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Воронина Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Воронина Марфа Ивановна
Призыв на военную службу
1837
"Отдан в рекруты в 1837 году"