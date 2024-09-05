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Воронин Яков Петрович

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Воронин Петр Дмитриевич

Мать: Воронина Аксинья

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Воронин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина Марфа Ивановна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Воронина Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Воронина Марфа Ивановна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
1837
"Отдан в рекруты в 1837 году"

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