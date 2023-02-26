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Николай Сергеев

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: ?

Мать: ?

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Георгий (Егор) Николаев

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Филимон Николаев

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: София Николаева

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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