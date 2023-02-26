Николай Сергеев
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1839
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856
Сын: Филимон Николаев
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: София Николаева
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Тимофеева
Смерть
Неизвестно